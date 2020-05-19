НБУ підвищив офіційний курс євро вище 29 гривень

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,02 гривень за євро. Це на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 травня встановлено на такому рівні: 29,0217 гривень за євро (+0,2307 грн). При цьому курс євро на 19 травня становить 28,7677 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня 2020 року, курс на готівковому ринку виріс на 12 копійок до 29,03 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,59 (28,50 - 18 травня), продажу - 29,03 (28,91 - 18 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 18 копійок до 29,05 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,02 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,51 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 26,5159 гривень за 1 долар (-0,0551 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 26,5710 гривень за 1 долар.