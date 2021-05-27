НБУ поднял официальный курс доллара выше 27,50 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)