Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.

"Тренд укрепления гривны имеет достаточно устойчивый характер. Он длится с последней декады апреля, то есть, уже месяц. Связано это, в первую очередь, с благоприятной конъюнктурой мировых цен для украинских экспортеров. Речь идет, прежде всего, о ценах на руду, черные металлы, аграрную продукцию", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,63 до 27,47 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,53/27,55 до 27,43/27,45 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,52/27,70 до 27,39/27,57 (-0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.