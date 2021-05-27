НБУ підняв офіційний курс долара вище 27,50 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлений на рівні 27,54 гривень за долар. Курс долара зростає другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,5461 гривень за 1 долар (+0,0908 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 27,4553 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)