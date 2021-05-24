ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара продолжил снижение: НБУ установил курс на 25 мая

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 мая 2021 16:03
Курс доллара продолжил снижение: НБУ установил курс на 25 мая Фото: курс доллара снова снизился (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

Курс доллара продолжил снижение: НБУ установил курс на 25 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Курс доллара продолжил снижение: НБУ установил курс на 25 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,45 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,47 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара курс НБУ Курс гривны
NEWS
"Авиапиратство". Кто такой Протасевич и как мир реагирует на его задержание
"Авиапиратство". Кто такой Протасевич и как мир реагирует на его задержание
DAILY
Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет
Владислав Красинский, Сергей Щербина Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет