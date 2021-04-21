НБУ поднял официальный курс доллара на 21 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0096 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 апреля составляет: 28,0087 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.