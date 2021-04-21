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НБУ поднял официальный курс доллара на 21 апреля

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 07:45
НБУ поднял официальный курс доллара на 21 апреля Фото: курс доллара вырос до 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0096 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 апреля составляет: 28,0087 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара на 21 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял официальный курс доллара на 21 апреля

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,02 гривен за доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,73 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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