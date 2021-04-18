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Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 08:20
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю Фото: курс доллара может вырасти на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ еще снижался, а на других сегментах рынка доллар незначительно вырос на 0,2–0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,98 до 27,96 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,91/27,93 до 27,97/27,98 (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,78/27,98 до 27,85/28,04 (+0,3%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-16 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупке валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

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