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Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 10:23
Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен Фото: курс доллара поднялся выше 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,02 гривен за доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,73 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 28,0000 - 28,0200 грн/доллар, евро 33,7382 - 33,7540 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

Напомним, 19 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9800 - 28,000 грн/доллар, евро 33,6431 - 33,6672 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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