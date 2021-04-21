НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлений на рівні 28,00 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,0096 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 20 квітня складає: 28,0087 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.