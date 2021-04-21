НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 квітня
Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлений на рівні 28,00 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль.
Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,0096 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 20 квітня складає: 28,0087 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Міжбанк
Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 20 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,02 гривень за долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,73 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.