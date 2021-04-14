НБУ поднял курс евро до максимума с начала марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,47 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, курс вырос до максимума с начала марта. Выше курс был только 4 марта - 33,6374 гривен за евро.

Официальный курс евро на 15 апреля установлен на таком уровне: 33,4753 гривен за евро (+0,1535 грн). При этом курс евро на 14 апреля составляет 33,3218 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,37 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 33,34 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.