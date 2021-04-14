ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ підвищив курс євро до максимуму з початку мрата

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 17:33
НБУ підвищив курс євро до максимуму з початку мрата Фото: курс євро виріс до максимуму з 4 березня (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,47 гривень за євро. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 квітня встановлено на такому рівні: 33,4753 гривень за євро (+0,1535 грн). При цьому курс євро на 14 квітня становить 33,3218 гривень за євро.

НБУ підвищив курс євро до максимуму з початку мрата

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був тільки 4 березня - 33,6374 гривень за євро.

НБУ підвищив курс євро до максимуму з початку мрата

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,37 гривень за євро.. Курс євро на купівлі становить 33,34 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс євро курс НБУ Курс гривні
NEWS
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою