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Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 17:11
Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен Фото: курс доллара снизился на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 14 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 18 копеек до 27,91 гривен за доллар, курс в покупке - 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,37 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8900 - 27,9150 грн/доллар, евро 33,3480 - 33,3751 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3693 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Напомним, 13 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 33,4987 - 33,5226 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3649 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

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