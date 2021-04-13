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Евро дорожает: НБУ установил курс на 14 апреля

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 18:01
Евро дорожает: НБУ установил курс на 14 апреля Фото: единая европейская валюта подорожала (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,32 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 апреля установлен на таком уровне: 33,3218 гривен за евро (+0,046 грн). При этом курс евро на 13 апреля составляет 33,2758 гривен за евро.

Евро дорожает: НБУ установил курс на 14 апреля

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 33,52 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,01 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 28,0156 гривен за 1 доллар (+0,0821 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет: 27,9335 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые со 2 марта, когда он составлял 28,0007 гривен за доллар.

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