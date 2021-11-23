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НБУ поднял курс доллара до максимума за 2 месяца

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 06:00
НБУ поднял курс доллара до максимума за 2 месяца Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 23 ноября установлен на уровне 26,65 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 2 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6588 гривен за 1 доллар (+0,0894 грн). При этом курс доллара на 22 ноября составляет: 26,5694 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял курс доллара до максимума за 2 месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял курс доллара до максимума за 2 месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,99 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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