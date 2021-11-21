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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

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Украина, Воскресенье 21 ноября 2021 08:20
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара может вырасти до 27 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3-1,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,10 до 26,44 грн (+1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 26,24/26,26 до 26,59/26,61 грн (+1,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,09/26,29 до 26,46/26,67 грн (+1,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Аналитик напомнил, что представитель МВФ Джерри Райс подтвердил намерение совета директоров рассмотреть второй транш stand-by в объеме 750 млн долларов для Украины 22 ноября. Для начала рассмотрения выделения второго транша МВФ ожидал принятия законов о независимости Нацбанка и приведения статуса НАБУ к требованиям Конституционного суда. Эти законы были приняты и подписаны.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Украины программу Stand-By общим объемом около 5 млрд долларов, сразу выделив первый транш финансирования в 2,1 млрд долларов. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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