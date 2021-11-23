ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

НБУ підняв курс долара до максимуму за 2 місяці

Новость на русском →
Україна, Вівторок 23 листопада 2021 06:00
НБУ підняв курс долара до максимуму за 2 місяці Фото: курс долара виріс на 9 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на рівні 26,65 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 2 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6588 гривень за 1 долар (+0,0894 грн). При цьому курс долара на 22 листопада становить: 26,5694 гривень за 1 долар.

НБУ підняв курс долара до максимуму за 2 місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 9 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підняв курс долара до максимуму за 2 місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ