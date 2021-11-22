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Межбанк открылся ростом курса доллара в начале недели

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 10:13
Межбанк открылся ростом курса доллара в начале недели Курсы валют на открытии межбанка 22 ноября 2021 года. Доллар стоит 26,64 грн/доллар
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,99 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 29,9741 - 29,9966 грн/евро, российский рубль 0,3620 - 0,3626 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара в начале недели

Напомним, 19 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5500 - 26,5700 грн/доллар, евро 30,0307 - 30,0533 грн/евро, российский рубль 0,3613 - 0,3618 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца. Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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