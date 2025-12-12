НБУ почав знижувати курс євро

Міжнародні резерви НБУ

По завершенню листопада, станом на 1 грудня валові міжнародні резерви НБУ зросли до 54,748 млрд доларів. Це найбільше значення. При цьому, чисті резерви склали 40,714 млрд доларів.

З початку 2025 року валові резерви зросли з 43,795, тобто на 25%.

Нагадаємо, що 11 грудня НБУ повідомив, що у 2025 році Україна отримала 45,8 млрд доларів зовнішньої допомоги і до кінця року очікується надходження ще 5 млрд доларів.