НБУ начал снижать курс евро

Официальный курс евро составляет 49,4678 гривен за 1 евро (-0,05 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 15 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1936 гривен за 1 доллар (-0,08 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс в результате торгов 11 декабря снизился на 23-24 копейки – до 42,16-42,19 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 10 декабря.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара 12 декабря по сравнению со значением 11 декабря уменьшился на 8 копеек и составляет 42,48 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 6 копеек – до 49,86 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,96 и 49,23 гривен соответственно.