Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ начал снижать курс евро

Фото: Курс евро начал снижение после рекорда (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс евро к гривне – на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро составляет 49,4678 гривен за 1 евро (-0,05 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 15 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1936 гривен за 1 доллар (-0,08 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс в результате торгов 11 декабря снизился на 23-24 копейки – до 42,16-42,19 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 10 декабря.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара 12 декабря по сравнению со значением 11 декабря уменьшился на 8 копеек и составляет 42,48 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 6 копеек – до 49,86 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,96 и 49,23 гривен соответственно.

Международные резервы НБУ

По завершению ноября, по состоянию на 1 декабря валовые международные резервы НБУ выросли до 54,748 млрд долларов. Это самое большое значение. При этом, чистые резервы составили 40,714 млрд долларов.

С начала 2025 года валовые резервы выросли с 43,795, то есть на 25%.

Напомним, что 11 декабря НБУ сообщил, что в 2025 году Украина получила 45,8 млрд долларов внешней помощи и до конца года ожидается поступление еще 5 млрд долларов.

Курс евро