ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Курс євро побив новий рекорд. Яку вартість встановив НБУ?

Україна, Четвер 11 грудня 2025 16:17
UA EN RU
Курс євро побив новий рекорд. Яку вартість встановив НБУ? Фото: Курс євро досяг рекордного значення (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Офіційний курс євро на 12 грудня становить 49,5154 гривень, що є рекордним значенням. Цей курс на 30 копійок вищий за вартість європейської валюти станом на 11 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Попереднє рекордне значення офіційного курсу євро було 2 липня - 49,4093 гривень.Курс євро побив новий рекорд. Яку вартість встановив НБУ?bank.gov.ua

Офіційний курс долара на 12 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2721 гривень за 1 долар (-0,01 грн).Курс євро побив новий рекорд. Яку вартість встановив НБУ?bank.gov.ua

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 10 грудня зріс на 21-22 копійки порівняно з попереднім днем - до 49,37-49,39 гривень (купівля-продаж). Станом на 16:00 11 грудня курси становлять 49,54-49,56 гривень.

Курс долара на 11 грудня становив 42,4-42,43 гривень, що на 16 копійок вище за курсом попереднього дня.Курс євро побив новий рекорд. Яку вартість встановив НБУ?udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу євро становить 49,78 гривень, що на 22 копійки більше значення попереднього дня. Курс продажу долара зріс на 2 копійки - до 42,56 гривень. Курси купівлі євро 11 грудня збільшився порівняно з 10 грудня - до 49,15 гривень, курс купівлі долара не змінився і становив 42,02 гривень.

Нагадаємо, що курс євро продовжує зростати з початку року через зниження курсу долара щодо європейської валюти. Станом на 1 січня офіційний курс євро становив 43,6855 гривень. Офіційний курс євро до долара Європейського центрального банку з початку 2025 року зріс з 1,03 до 1,16 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро
Новини
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень