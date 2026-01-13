НБУ почав знижувати курс долара і євро. Як відреагували обмінники?

Курс валют: головне

НБУ перейшов до зниження курсу

Як офіційний курс змінився з початку року

Чи почала знижуватися вартість валюти в касах

Точний офіційний курс долара на 14 січня становить 43,1762 гривень, а курс євро - 50,3219 гривень (-20 копійок до попереднього дня).

bank.gov.ua

Незважаючи на зниження котирувань, з 1 січня офіційний курс долара зріс на 83 копійки, а євро - на 53 копійки.

bank.gov.ua

Реакція готівкового ринку

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків на 17:15 порівняно зі значеннями на 11:00 знизився на 9 копійок - до 43,49 гривень, а курс продажу євро - на 8 копійок до 50,84 гривні.

Середній курс купівлі долара на готівковому ринку станом на 17:15 становить 42,9 гривень, а курс купівлі євро - 50,11 гривень.

З початку року курс продажу долара в обмінниках зріс на 94 копійки, а вартість євро - на 74 копійки.