НБУ почав знижувати курс долара і євро. Як відреагували обмінники?

Фото: Офіційний курс долара перейшов до зниження (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Нацбанк почав знижувати офіційний курс долара після періоду його рекордного зростання, курс на 14 січня встановлений на рівні 43,18 гривні (-0,08 гривні щодо попереднього дня).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • НБУ перейшов до зниження курсу

  • Як офіційний курс змінився з початку року

  • Чи почала знижуватися вартість валюти в касах

Точний офіційний курс долара на 14 січня становить 43,1762 гривень, а курс євро - 50,3219 гривень (-20 копійок до попереднього дня).

bank.gov.ua

Незважаючи на зниження котирувань, з 1 січня офіційний курс долара зріс на 83 копійки, а євро - на 53 копійки.

bank.gov.ua

Реакція готівкового ринку

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків на 17:15 порівняно зі значеннями на 11:00 знизився на 9 копійок - до 43,49 гривень, а курс продажу євро - на 8 копійок до 50,84 гривні.

Середній курс купівлі долара на готівковому ринку станом на 17:15 становить 42,9 гривень, а курс купівлі євро - 50,11 гривень.

З початку року курс продажу долара в обмінниках зріс на 94 копійки, а вартість євро - на 74 копійки.

Нагадаємо, офіційний курс долара на 13 січня становив рекордне значення - 43,26 гривень. Курс євро був встановлений на рівні 50,53 гривні.

Чи варто інвестувати гроші в купівлю валюти на тлі рекордного зростання її вартості читайте в новині РБК-Україна -"Євро на порозі 51 гривні, долар дорожчає: чи варто зараз купувати валюту".

