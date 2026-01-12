НБУ знову оновив курс долара: у чому тепер зберігати заощадження?
Нацбанк продовжує піднімати офіційний курс валюти до рекордних значень. Так, новий максимум на 13 січня - долар по 43,26 гривень, а євро - по 50,53 гривні.
Курс валют: головне
Курс валют: головне
-
НБУ продовжує підвищувати курс - долар вище 43, євро перевищило 50.
-
До кінця січня валюта стабілізується.
-
Заощадження краще зберігати навпіл - у доларах і євро.
-
Експерти також радять гривневі депозити для заощаджень, прибутковість - 12-13% річних.
Готівковий і міжбанківський ринок
Середні курси продажу долара і євро в обмінниках і касах банках також продовжують зростання, до 17:30 вони піднялися до 43,53 і 50,88 гривень. Ці значення на 12 і 18 копійок вищі за вартість валюти попереднього дня.
Середні курси купівлі долара і євро становлять 42,91 гривні (+0,16 гривні) і 50,12 гривні (+0,18 гривні).
При цьому, до кінця січня зростання офіційного курсу може стабілізуватися і не перевищуватиме 43,2 гривні для долара і 50,5 гривень для євро.
Долар чи євро: у якій валюті зберігати заощадження
На думку віце-президента Асоціації українських банків і голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, зберігати гроші потрібно як у доларах, так і в євро.
На думку експерта, найкращий варіант для заощаджень - диверсифікація, тобто зберігання коштів рівними частинами в різних валютах. А ще частину грошей варто відкласти для відкриття депозиту в гривні. Мамедов додав, що на сьогодні прибутковість депозитів у гривні становить 12-13% річних (за вирахуванням податків).
Купівля валюти має бути стратегічним кроком, а не бажанням отримати короткостроковий "шалений" прибуток.
Нагадаємо, до ранку 12 січня курс продажу долара на готівковому ринку зріс до 43,48 гривень, а євро - до 50,77 гривень. Курс купівлі долара становив 42,82 гривень, а євро - 50,01 гривня.
Зростання курсу валют призводить до подорожчання імпортних товарів, насамперед це стосується пального на АЗС, вважає координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованого експерта CASE Ukraine Олег Гетман. Продукти в магазинах, додав експерт, подорожчають лише на кілька відсотків у січні і тільки імпортного виробництва.
З 1 січня курс продажу долара зріс на 98 копійок - до 43,53 гривні, а курс продажу євро - на 78 копійок до 50,88 гривень. За цей же період офіційний курс зріс на 91 копійку (долар) і на 74 копійки (євро).