НБУ начал снижать курс доллара и евро. Как отреагировали обменники?

Нацбанк начал снижать официальный курс доллара после периода его рекордного роста, курс на 14 января установлен на уровне 43,18 гривен (-0,08 гривен по отношению к предыдущему дню).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
НБУ перешел к снижению курса
Как официальный курс изменился с начала года
Начала ли снижаться стоимость валюты в кассах
Точный официальный курс доллара на 14 января составляет 43,1762 гривен, а курс евро - 50,3219 гривен (-20 копеек к предыдущему дню).
Несмотря на снижение котировок, с 1 января официальный курс доллара вырос на 83 копейки, а евро - на 53 копейки.
bank.gov.ua
Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков к 17:15 по сравнению со значениями на 11:00 снизился на 9 копеек - до 43,49 гривен, а курс продажи евро - на 8 копеек до 50,84 гривны.
Средний курс покупки доллара на наличномы рынке по состоянию на 17:15 составляет 42,9 гривен, а курс покупки евро - 50,11 гривен.
С начала года курс продажи доллара в обменниках вырос на 94 копейки, а стоимость евро - на 74 копейки.
Напомним, официальный курс доллара на 13 января составил рекордное значение - 43,26 гривен. Курс евро был установлен на уровне 50,53 гривны.
Стоит ли инвестировать деньги в покупку валюты на фоне рекордного роста ее стоимости читайте в новости РБК-Украина - "Евро на пороге 51 гривны, доллар дорожает: стоит ли сейчас покупать валюту".