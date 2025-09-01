НБУ підвищив курс злотого до гривні
Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 2 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3904 гривень за 1 злотий (+0,0924 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс зріс на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Офіційний курс на 2 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3722 гривень за 1 долар (+0,0519 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4675 гривень за 1 євро (+0,2715 грн).