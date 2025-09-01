НБУ повысил курс злотого к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3904 гривен за 1 злотый (+0,0924 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.
Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3722 гривен за 1 доллар (+0,0519 грн).
Официальный курс евро составит 48,4675 гривен за 1 евро (+0,2715 грн).