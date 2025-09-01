ua en ru
НБУ повысил курс злотого к гривне

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 15:59
НБУ повысил курс злотого к гривне Фото: курс злотого вырос 10 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3904 гривен за 1 злотый (+0,0924 грн).
НБУ повысил курс злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3722 гривен за 1 доллар (+0,0519 грн).

Официальный курс евро составит 48,4675 гривен за 1 евро (+0,2715 грн).

