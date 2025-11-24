ua en ru
НБУ підвищив курс злотого

Україна, Понеділок 24 листопада 2025 16:54
Курс злотого підвищився до 11,56 гривні (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс польського злотого на 25 листопада. Порівняно з показником, встановленим на 24 листопада, вартість польської валюти підвищилася на 9 копійок і тепер становить 11,56 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,5607 гривні за один злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку злотий також зміцнився. 24 листопада середній курс продажу польської валюти в обмінних пунктах становить 11,68 гривні – на 14 копійок більше, ніж попереднього дня. Купують злотий у середньому по 11,23 гривні. Це на 7 копійок більше, ніж 23 листопада.

З початку листопада польський злотий в Україні поступово зміцнювався, додавши 14 копійок. У перший день місяця його оцінювали в 11,42 гривні. Якщо порівнювати з початком року, зростання виявилося ще відчутнішим: 1 січня 2025-го злотий коштував 10,25 гривні, тобто за рік його ціна збільшилася майже на 13% – на 1,31 гривні.

Нацбанк формує курс гривні до злотого щодня, враховуючи рух котирувань пари злотий-долар на польському ринку. НБУ підвищив на 25 листопада вартість валюти США на 11 копійок – до 42,3713 гривні. Таким чином курс долара оновив історичний максимум щодо гривні. Попередній рекорд було встановлено 13 січня 2025 року, коли курс сягав 42,28 гривні.

Офіційний курс євро на 25 листопада становить 48,9177 гривні. Європейська валюта також зміцнилася: порівняно з показником на 24 листопада її ціна зросла на 21 копійку.

