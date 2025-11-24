ua en ru
НБУ повысил курс злотого

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 16:54
НБУ повысил курс злотого Курс злотого повысился до 11,56 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс польского злотого на 25 ноября. По сравнению с показателем, установленным на 24 ноября, стоимость польской валюты повысилась на 9 копеек и теперь составляет 11,56 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5607 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке злотый также укрепился. 24 ноября средний курс продажи польской валюты в обменных пунктах составляет 11,68 гривны – на 14 копеек больше, чем в предыдущий день. Покупают злотый в среднем по 11,23 гривны. Это на 7 копеек больше, чем 23 ноября.

С начала ноября польский злотый в Украине постепенно укреплялся, прибавив 14 копеек. В первый день месяца его оценивали в 11,42 гривны. Если сравнивать с началом года, рост оказался еще более ощутимым: 1 января 2025-го злотый стоил 10,25 гривны, то есть за год его цена увеличилась почти на 13% – на 1,31 гривны.

Нацбанк формирует курс гривны к злотому ежедневно, учитывая движение котировок пары злотый–доллар на польском рынке. НБУ повысил на 25 ноября стоимость валюты США на 11 копеек – до 42,3713 гривны. Таким образом курс доллара обновил исторический максимум по отношению к гривне. Предыдущий рекорд был установлен 13 января 2025 года, когда курс достигал 42,28 гривны.

Официальный курс евро на 25 ноября составляет 48,9177 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению с показателем на 24 ноября ее цена выросла на 21 копейку.

