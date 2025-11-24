Курс долара оновив історичний максимум

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Вартість валюти США збільшилася на 11 копійок і оновила історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 25 листопада 2025 року становить 42,3713 гривні за одиницю валюти. Це є історичним максимумом для вартості валюти США щодо гривні. Попередній рекорд було встановлено 13 січня 2025 року, коли курс сягав 42,28 гривні.

З початку 2025 року долар додав у ціні 35 копійок: 1 січня його вартість становила 42,02 гривні. Від початку листопада американська валюта зросла ще на 40 копійок – у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.

Курс долара та євро на 25 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 25 листопада становить 48,9177 гривні. Європейська валюта також зміцнилася: порівняно з показником на 24 листопада її ціна зросла на 21 копійку.

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку 21 листопада торги завершилися в діапазоні 42,24-42,27 гривні за долар (купівля-продаж). Порівняно з результатами закриття 20 листопада курс долара підвищився на 3 копійки.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку вартість долара зросла на 15 копійок порівняно з 23 листопада: у середньому його продають по 42,63 гривні. Євро також додало в ціні – на 14 копійок. 24 листопада середній курс продажу становить 49,27 гривні.