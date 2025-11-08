Курс долара у листопаді: чи будуть стрибки і що вплине на стабільність гривні
Ризики різкого зростання курсу долара наразі мінімальні, у листопаді гривня збереже стабільність. Втім, до кінця року невелике зростання все ж можливе.
Яка ситуація на валютному ринку зараз та до чого готуватися до кінця року – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
Восени курс долара в Україні почав поступово зростати. У жовтні долар подорожчав на 83 копійки: офіційний курс зріс з 41,14 до 41,97 гривні за даними НБУ. На початку листопада тренд на плавне укріплення долара зберігся, хоча коливання залишаються помірними.
З початку місяця долар додав ще 9 копійок, досягнувши 42,06 гривні. Попри це, поточний курс нижчий за пікове значення цього року, яке спостерігалось у січні. Тоді долар був на рівні 42,28 гривні.
В Україні з осені 2023 року діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Вартість долара визначається на міжбанківському ринку, але Національний банк активно впливає на курс долара. Регулятор може купувати або продавати валюту з резервів. Така політика дозволяє згладжувати різкі стрибки та утримувати ринок у стабільному стані.
Що впливає на курс долара в Україні
Основним фактором, що впливає на курс гривні зараз є політика Національного банку, пояснив заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.
"Регулятор стримує інфляцію, тому утримує гривню стабільною. У НБУ достатньо резервів, щоб згладжувати курсові коливання", - додав експерт в коментарі РБК-Україна.
На вартість національної валюти також впливають обсяги фінансової допомоги від партнерів, впевнений ексзаступник голови НБУ Олександр Савченко. І саме міжнародні надходження експерт вважає головним чинником утримання курсу.
"Номер один для курсу – це зовнішня допомога. Західні партнери компенсують втрати економіки, зокрема покриваючи потреби в енергоресурсах. Рекомендації МВФ і торговий баланс ідуть далі в списку факторів", - пояснив експерт.
Пункт обміну валют (Фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Дискусії між МВФ та НБУ про поступову девальвацію гривні перебільшені, запевняє Фурса. Він додає, що перемовини з Фондом щодо ослаблення гривні точаться уже понад рік, але це частина діалогу між фінансовими установами. Експерт не бачить в цьому ризиків для національної валюти. "МВФ говорить про девальвацію на 5–7% на рік. Це не драматичні зміни. До того ж НБУ поки не поспішає їх реалізовувати, в тому числі через інфляційні ризики", - зазначив Фурса.
Який курс долара прогнозують
За оцінками експертів, у листопаді гривня збереже стабільність. Різких "стрибків" курсу долара не очікується.
"Чутки про різке послаблення курсу гривні є перебільшеними, регулятор наразі повністю контролює ситуацію. Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім" – вважає Фурса.
Ризик різкого зростання курсу наразі мінімальний, якщо не відбудеться форс-мажорів на фронті або масштабних енергетичних атак, здатних змінити очікування ринку, запевнив Савченко.
Водночас експерт не виключає, що у випадку зміни умов МВФ і уряду доведеться коригувати валютну політику.
“Радикальні події можуть вплинути, але поки їх немає. Сценарій на 2–3 місяці – стабільність”, - наголошує Савченко.
Експерт додав, що невелике послаблення гривні до кінця все ж відбудеться. До кінця року він очікує поступове послаблення гривні діапазону 43–44 грн за долар.
Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2026 рік закладено середній курс долара на рівні 45,7 гривні. Цей орієнтир використовується виключно для планування та не визначає рішення Національного банку у сфері курсової політики.
За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, регулятор продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку та дотримується режиму керованої гнучкості. Нацбанк регулює коливання курсу за потреби.