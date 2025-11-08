ua en ru
Сб, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Курс долара у листопаді: чи будуть стрибки і що вплине на стабільність гривні

Україна, Субота 08 листопада 2025 07:00
UA EN RU
Курс долара у листопаді: чи будуть стрибки і що вплине на стабільність гривні Пункт обміну валют (Фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Дубровенко

Ризики різкого зростання курсу долара наразі мінімальні, у листопаді гривня збереже стабільність. Втім, до кінця року невелике зростання все ж можливе.

Яка ситуація на валютному ринку зараз та до чого готуватися до кінця року – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Восени курс долара в Україні почав поступово зростати. У жовтні долар подорожчав на 83 копійки: офіційний курс зріс з 41,14 до 41,97 гривні за даними НБУ. На початку листопада тренд на плавне укріплення долара зберігся, хоча коливання залишаються помірними.

З початку місяця долар додав ще 9 копійок, досягнувши 42,06 гривні. Попри це, поточний курс нижчий за пікове значення цього року, яке спостерігалось у січні. Тоді долар був на рівні 42,28 гривні.

В Україні з осені 2023 року діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Вартість долара визначається на міжбанківському ринку, але Національний банк активно впливає на курс долара. Регулятор може купувати або продавати валюту з резервів. Така політика дозволяє згладжувати різкі стрибки та утримувати ринок у стабільному стані.

Що впливає на курс долара в Україні

Основним фактором, що впливає на курс гривні зараз є політика Національного банку, пояснив заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

"Регулятор стримує інфляцію, тому утримує гривню стабільною. У НБУ достатньо резервів, щоб згладжувати курсові коливання", - додав експерт в коментарі РБК-Україна.

На вартість національної валюти також впливають обсяги фінансової допомоги від партнерів, впевнений ексзаступник голови НБУ Олександр Савченко. І саме міжнародні надходження експерт вважає головним чинником утримання курсу.

"Номер один для курсу – це зовнішня допомога. Західні партнери компенсують втрати економіки, зокрема покриваючи потреби в енергоресурсах. Рекомендації МВФ і торговий баланс ідуть далі в списку факторів", - пояснив експерт.

Курс долара у листопаді: чи будуть стрибки і що вплине на стабільність гривніПункт обміну валют (Фото Віталій Носач, РБК-Україна)

Дискусії між МВФ та НБУ про поступову девальвацію гривні перебільшені, запевняє Фурса. Він додає, що перемовини з Фондом щодо ослаблення гривні точаться уже понад рік, але це частина діалогу між фінансовими установами. Експерт не бачить в цьому ризиків для національної валюти. "МВФ говорить про девальвацію на 5–7% на рік. Це не драматичні зміни. До того ж НБУ поки не поспішає їх реалізовувати, в тому числі через інфляційні ризики", - зазначив Фурса.

Який курс долара прогнозують

За оцінками експертів, у листопаді гривня збереже стабільність. Різких "стрибків" курсу долара не очікується.

"Чутки про різке послаблення курсу гривні є перебільшеними, регулятор наразі повністю контролює ситуацію. Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім" – вважає Фурса.

Ризик різкого зростання курсу наразі мінімальний, якщо не відбудеться форс-мажорів на фронті або масштабних енергетичних атак, здатних змінити очікування ринку, запевнив Савченко.

Водночас експерт не виключає, що у випадку зміни умов МВФ і уряду доведеться коригувати валютну політику.

“Радикальні події можуть вплинути, але поки їх немає. Сценарій на 2–3 місяці – стабільність”, - наголошує Савченко.

Експерт додав, що невелике послаблення гривні до кінця все ж відбудеться. До кінця року він очікує поступове послаблення гривні діапазону 43–44 грн за долар.

Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2026 рік закладено середній курс долара на рівні 45,7 гривні. Цей орієнтир використовується виключно для планування та не визначає рішення Національного банку у сфері курсової політики.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, регулятор продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку та дотримується режиму керованої гнучкості. Нацбанк регулює коливання курсу за потреби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курси валют
Новини
Удари по енергетиці, вибухи в Дніпрі та на сході: все про комбіновану атаку РФ по Україні
Удари по енергетиці, вибухи в Дніпрі та на сході: все про комбіновану атаку РФ по Україні
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України