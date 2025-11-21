ua en ru
НБУ повысил курс доллара на 24 ноября

Украина, Пятница 21 ноября 2025 16:25
UA EN RU
НБУ повысил курс доллара на 24 ноября Курс доллара повысился на 11 копеек (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Стоимость валюты США увеличилась на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 24 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,2672 гривны за 1 доллар.

С начала года доллар подорожал на 24 копейки: 1 января 2025 года он стоил 42,02 грн. С начала ноября рост американской валюты составил 29 копеек – в первый день месяца курс был на уровне 41,97 гривны за доллар.

НБУ повысил курс доллара на 24 ноября

Курс доллара и евро на 24 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 24 ноября установлен на отметке 48,7045 гривны. Европейская валюта также подорожала: по сравнению с 21 ноября ее стоимость повысилась на 19 копеек.

НБУ повысил курс доллара на 24 ноября

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 20 ноября курс на момент закрытия торгов составлял 42,21–42,24 гривна/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 19 ноября курс американской валюты вырос на 13 копеек.

НБУ повысил курс доллара на 24 ноября

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 19 ноября повысился на 6 копеек. Американская валюта в среднем стоит 42,37 гривны. Евро, тем временем, подешевело на 12 копеек. На наличном рынке его средний курс составляет 49,03 гривны.

Прогноз курса доллара

По оценке директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, в ноябре гривна будет сохранять устойчивость, и заметных колебаний курса доллара не предвидится.

По его словам, разговоры о возможной резкой девальвации преувеличены, поскольку регулятор удерживает ситуацию под контролем. "Существенных колебаний не ожидается, поскольку объем валютных резервов остается достаточным", - прогнозирует эксперт.

