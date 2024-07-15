НБУ підняв курс долара до рекордного рівня, попри скорочення дефіциту валюти
НБУ минулого тижня вперше підняв курс долара вище 41 гривні, незважаючи на те, що структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
НБУ протягом тижня 8-12 липня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 532,11 млн доларів. Це на 15,7% менше, ніж тижнем раніше (630,91 млн доларів).
Обсяг продажу знаходиться на рівні нижче середнього за тиждень з початку року (543 млн доларів).
З початку року НБУ продав на міжбанку 14,7 млрд доларів, що на даний момент менше за міжнародну допомогу Україні з початку року (16 млрд доларів).
Курс долара
Минулого тижня курс долара зріс до історичного максимуму (41,04 грн/долар). На готівковому ринку курс піднявся до 41,15.
НБУ контролює ситуацію, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс.
Як заявили в центробанку, помітний дефіцит валюти зберігається, НБУ продовжує залишатися ключовим учасником ринку, а його інтервенції - основним механізмом, що балансує.
Останніми тижнями курс долара зростає, незважаючи на зниження структурного дефіциту валюти на ринку.