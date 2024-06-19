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Помітний дефіцит валюти в Україні зберігається, - НБУ

Україна, Середа 19 червня 2024 11:32
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Помітний дефіцит валюти в Україні зберігається, - НБУ Фото: НБУ констатує значний дефіцит валюти на ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк залишається основним учасником валютного ринку, компенсуючи з резервів дефіцит валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ за червень 2024 року.

Як зазначається у звіті, із жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що супроводжувалося низкою валютних послаблень. Разом ці рішення дещо пожвавили ринок та збільшили його ліквідність.

"Однак помітний дефіцит валюти зберігається. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції - основним балансуючим механізмом. НБУ й надалі компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку", - йдеться у звіті.

Водночас подальше надходження міжнародної допомоги та накопичений обсяг міжнародних резервів надають Національному банку необхідний запас міцності, щоб зберігати активну присутність на валютному ринку та мінімізувати надмірну його волатильність, додали в НБУ.

За даними центробанку, прибуток банків від купівлі-продажу валюти скоротився на третину в річному обчисленні внаслідок звуження курсових спредів. Його частка в операційному доході банків скоротилася до довоєнного рівня - близько 5%.

НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму "керованої гнучкості" курсу та контролює ситуацію на міжбанківському ринку, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій. З початку року НБУ продав на міжбанку 12,7 млрд доларів. Ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги Україні. Банки продають валюту населенню з комісією, тому готівковий курс трохи вищий за курс міжбанку.

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