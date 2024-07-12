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НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 15:44
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НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні Фото: курс долара виріс на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Долар вперше перевищив позначку 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0434 грн за 1 долар (+0,1677 грн). Вище курс був лише 12 липня – 40,8823.

НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,686 гривень за 1 євро (+0,3042 грн). Це також максимум. Вище курс був 12 липня – 44,3818.

НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,01-41,03 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ вперше підняв курс долара вище 41 гривні

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,15 гривні.

Зростання курсу долара

Нагадаємо, після початку війни НБУ з 24 лютого 2022 року запровадив фіксований курс на рівні 29,25 грн/долар, який тримав до 21 липня. Потім НБУ підвищив курс до 36,57 грн/долар.

На готівковому ринку курс був значно вищим і перевищував рівень офіційного на 20-30%. У вересні-жовтні 2022 року курс на готівковому ринку сягав 42 гривень. Потім курс почав знижуватись. Долар дешевшав протягом року, до 37,70 гривень у листопаді 2023 року, після чого почав дорожчати.

З 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму "керованої гнучкості" курсу. Спершу офіційний курс долара падав, однак із грудня пішов угору.

Таким чином офіційний курс долара з початку 2024 року зріс на 8,1%. Порівняно з курсом початку війни долар подорожчав на 40,3%.

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