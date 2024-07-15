НБУ поднял курс доллара до рекордного уровня, несмотря на сокращение дефицита валюты
НБУ на прошлой неделе впервые поднял курс доллара выше 41 гривны, несмотря на то, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
НБУ в течение недели 8-12 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 532,11 млн долларов. Это на 15,7% меньше, чем неделей ранее (630,91 млн долларов).
Объем продажи находится на уровне ниже среднего за неделю с начала года (543 млн долларов).
С начала года НБУ продал на межбанке 14,7 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).
Курс доллара
На прошлой неделе курс доллара вырос до исторического максимума (41,04 грн/доллар). На наличном рынке курс поднялся до 41,15.
НБУ контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс.
Как заявили в центробанке, заметный дефицит валюты сохраняется, НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом.
В последние недели курс доллара растет, несмотря на снижение структурного дефицита валюты на рынке.