НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось
Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
То есть каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.
Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:
- даст возможность ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,
- обеспечит пользователям платежных счетов тот же уровень удобства при осуществлении платежей, что и пользователям банковских счетов.
"Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (то есть в распоряжениях пользователя предоставителю услуги о выполнении платежной операции)", - говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О платежных услугах", то есть с 1 декабря 2022 года.
Как сообщало РБК-Украина, окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN состоялся с 13 января 2020 года.
Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате внедрения IBAN по первым двум буквам сразу можно распознать страну участника расчета( UA-Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.
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