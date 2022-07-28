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НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 09:24
НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось Фото: электронные кошельки перевели на стандарт IBAN (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

То есть каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.

Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:

  • даст возможность ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,
  • обеспечит пользователям платежных счетов тот же уровень удобства при осуществлении платежей, что и пользователям банковских счетов.

"Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (то есть в распоряжениях пользователя предоставителю услуги о выполнении платежной операции)", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О платежных услугах", то есть с 1 декабря 2022 года.

Как сообщало РБК-Украина, окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN состоялся с 13 января 2020 года.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате внедрения IBAN по первым двум буквам сразу можно распознать страну участника расчета( UA-Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

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