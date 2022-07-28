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НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося

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Україна, Четвер 28 липня 2022 09:24
НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося Фото: Електронні гаманці перевели на стандарт IBAN (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (стандарт IBAN).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Тобто кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку.

Як зазначили в прес-службі, такий уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців:

  • дасть можливість пришвидшити та автоматизувати проходження платежів в Україні,
  • забезпечить користувачам платіжних рахунків той самий рівень зручності під час здійснення платежів, як і користувачам банківських рахунків.

"Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях (тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції)", - йдеться в повідомленні.

Постанова набирає чинності з дня введення в дію закону України "Про платіжні послуги", тобто з 1 грудня 2022 року.

Як повідомляло РБК-Україна, остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN відбувся з 13 січня 2020 року.

Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

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