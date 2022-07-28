НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт: що змінилося

Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (стандарт IBAN).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Тобто кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку.

Як зазначили в прес-службі, такий уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців:

дасть можливість пришвидшити та автоматизувати проходження платежів в Україні,

забезпечить користувачам платіжних рахунків той самий рівень зручності під час здійснення платежів, як і користувачам банківських рахунків.

"Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях (тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції)", - йдеться в повідомленні.

Постанова набирає чинності з дня введення в дію закону України "Про платіжні послуги", тобто з 1 грудня 2022 року.