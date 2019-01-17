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НБУ перечислит в госбюджет почти 45 млрд гривен прибыли за 2018

Новости » Финансы    17.01.2019 - 17:54
НБУ перечислит в госбюджет почти 45 млрд гривен прибыли за 2018
Фото: Яков Смолий (Press office NBU)

Средства перечислят в госбюджет после проверки международным аудитором

Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет 44,6 млрд гривен собственной прибыли за 2018 год. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время своего выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Смолия, в прошлом году Нацбанк продолжил повышение собственной эффективности.

"В течение 2018 года НБУ продолжил внутреннюю реорганизацию и повышение собственной эффективности. Мы представили среднесрочную стратегию развития Национального банка. В 2018 году мы прошли проверку Счетной палаты, которая подтвердила стандарты деятельности НБУ. Отмечу, что в 2019 году мы перечислим в государственный бюджет нашу прибыль за предыдущий год в размере 44,6 млрд гривен. Прибыль НБУ за 2017-й год была перечислена рядом траншей по графику, согласованному с Министерством финансов Украины", - сообщил глава НБУ.

По его словам, прибыль Нацбанка за 2018-й будут перечислены в госбюджет после проверки международным аудитором.

"Механизм перечисления средств траншами призван сгладить влияние на изменение объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы, и, соответственно, на динамику инфляции. Прибыль НБУ за 2018 год будет перечислена в государственный бюджет таким же образом, после подтверждения суммы независимым международным аудитором и получения соответствующего согласования от Совета Национального банка Украины", - подчеркнул Смолий.

Напомним, ранее Смолий во время выступления в Раде отметил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.

РБК-Украина также писало, что, по словам главы НБУ, банковская система стала прибыльной впервые за пять лет.

Добавим, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что Украина начала 2019 год со стабильными показателями экономики.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Национальный банк УкраиныЯков СмолийГосбюджет
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