Банковская система стала прибыльной впервые за 5 лет

Фото: Яков Смолий (Press office NBU)

По словам Смолия, население увеличило гривневые вклады на 15% за год

Банковская система стала прибыльной впервые за пять лет. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе своего выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас в Украине работает 77 банков, включая 4 государственных и 22 банка с иностранным капиталом.

"В итоге банковский сектор продемонстрировал хорошие результаты. На сегодня в Украине работает 77 банков, включая 4 государственных и 22 банка с иностранным капиталом. Банковская система не только устойчивая и прозрачная, но и впервые за 5 лет прибыльная. Доверие населения к банковской системе укрепляется, население увеличило гривневые вклады на 15% за год", - сообщил Смолий.

Напомним, ранее Смолий в ходе выступления в Раде отметил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.

РБК-Украина также писало, что Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.

Добавим, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что Украина начала 2019 год со стабильными показателями экономики.