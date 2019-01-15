В Кабмине заявили о стабильных показателях в экономике в начале 2019

Фото: Степан Кубив (РБК-Украина, Виталий Носач)

Первый вице-премьер отметил, что позиции Украины в международных рейтингах по легкости ведения бизнеса также растут

Украина начала 2019 год со стабильными показателями экономики. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по его словам, ВВП растет 11 кварталов подряд.

"Мы начинаем новый год со стабильными показателями экономики. Во-первых, ВВП растет 11 кварталов подряд. Прогноз ВВП за 18-й год - более 3%. Во-вторых, инфляция меньше 10% процентов, а это - самый низкий показатель за пять последних лет. При этом рост уровня зарплат украинцев превысило темпы инфляции. По состоянию на ноябрь, средняя зарплата в Украине в годовом измерении выросла на 22, 5%", - заявил Кубив.

Первый вице-премьер подчеркнул, что сейчас продолжается и повышение позиций Украины в международных рейтингах по легкости ведения бизнеса.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что жесткая монетарная политика Национального банка Украины стала главной причиной замедления инфляции по итогам 2018 года до пятилетнего минимума - 9,8%.

Как писало РБК-Украина ранее, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год цены в Украине выросли на 9,8%.

Добавим, глава государства Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Украине удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска.