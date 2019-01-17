НБУ перерахує до держбюджету майже 45 млрд гривень прибутку за 2018

Фото: Яків Смолій (Press office NBU)

Кошти перерахують до держбюджету після перевірки міжнародним аудитором

Національний банк України перерахує до державного бюджету 44,6 млрд гривень власного прибутку за 2018 рік. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час свого виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Смолія, у минулому році Нацбанк продовжив підвищення власної ефективності.

"Протягом 2018 року НБУ продовжив внутрішню реорганізацію та підвищення власної ефективності. Ми представили середньострокову стратегію розвитку Національного банку. У 2018 році ми пройшли перевірку Рахункової палати, яка підтвердила стандарти діяльності НБУ. Відзначу, що у 2019 році ми перерахуємо до державного бюджету наш прибуток за попередній рік у розмірі 44,6 мільярдів гривень. Прибуток НБУ за 2017-й рік був перерахований низкою траншів за графіком, узгодженим з Міністерством фінансів України", - повідомив глава НБУ.

За його словами, прибуток Нацбанку за 2018 рік буде перераховано до держбюджету після перевірки міжнародним аудитором.

"Механізм перерахування коштів траншами покликаний згладити вплив зміну обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи, і, відповідно, на динаміку інфляції. Прибуток НБУ за 2018 рік буде перераховано до державного бюджету таким же чином, після підтвердження суми незалежним міжнародним аудитором та отримання відповідного погодження від Ради Національного банку України", - підкреслив Смолій.

Нагадаємо, раніше Смолій під час виступу в Раді зазначив, що Україна в 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

РБК-Україна також писало, що, за словами глави НБУ, банківська система стала прибутковою уперше за п'ять років.

Додамо, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів заявив, що Україна почала 2019 рік зі стабільними показниками економіки.