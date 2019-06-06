НБУ ожидает уменьшения валютных резервов

Национальный банк намерен пересмотреть прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, официально прогноз относительно объема золотовалютных резервов будет обновлен в конце июля.

"Однако мы уже предполагаем, что прогнозы, которые были в апреле этого года, они будут частично изменены", - сказал он.

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

В конце апреля 2019 года Национальный банк Украины прогнозировал, что объем резервов будет находится на уровне 21-22 млрд долларов на прогнозном горизонте. Этот прогноз был обусловлен предположением, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Размер международных резервов Украины в течение апреля 2019 года снизился на 0,5% (на 108,3 млн долларов) из-за значительных объемов погашений по государственному долгу и на 1 мая составил 20 524,6 млн долларов.