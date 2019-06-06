НБУ очікує зменшення валютних резервів

Національний банк має намір переглянути прогноз щодо рівня міжнародних резервів України на кінець 2019 року. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, офіційно прогноз стосовно обсягу золотовалютних резервів буде оновлено наприкінці липня.

"Однак ми вже передбачаємо, що прогнози, які були в квітні цього року, вони будуть частково змінені", - сказав він.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.

Наприкінці квітня 2019 року Національний банк України прогнозував, що обсяг резервів буде знаходиться на рівні 21-22 млрд доларів на прогнозному горизонті. Цей прогноз був зумовлений припущенням, що Україна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2019 року знизився на 0,5% (на 108,3 млн доларів) через значні обсяги погашень за державним боргом і на 1 травня становив 20 524,6 млн доларів.