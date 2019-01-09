Международные резервы Украины достигли пятилетнего максимума

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Международные резервы достигли 20,8 млрд долларов

По состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины выросли до 20,8 млрд долларов и достигли пятилетнего максимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Национального банка.

Сообщается, что по итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте). Данный объем не только превысил последний прогноз Национального банка (19,2 млрд долларов), но и достиг пятилетнего максимума - последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года.

Также сообщается, что нарастить международные резервы удалось, прежде всего, благодаря получению внешнего финансирования и покупки НБУ банком избытка валюты на межбанковском рынке.

По состоянию на 1 января объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в декабре МВФ выделил Украине первый транш кредита по новой программе на сумму 1,4 млрд долларов (из общей суммы по программе stand-by в 3,9 млрд долларов).

После этого международные резервы Украины выросли до рекордного уровня с января 2014 года - до 20,1 млрд долларов.