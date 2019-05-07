Международные резервы Украины сократились из-за погашения долгов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

На погашение долгов направили почти 900 млн долларов

Размер международных резервов Украины в течение апреля 2019 года снизился на 0,5% (на 108,3 млн долларов) из-за значительных объемов погашений по государственному долгу и на 1 мая составил 20 524,6 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено 881,7 млн долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 416,6 млн долларов и 2,6 млн евро.

В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку пополнить резервына 299,9 млн долларов.

В апреле предложение валюты было выше спроса, прежде всего, благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги.

"В результате Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 321,5 млн долларов (из них 181,5 млн долларов - в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами. В то же время для сглаживания курсовых колебаний на протяжении месяца Национальный банк продал всего 21,6 млн долларов в формате интервенции по единому курсу", - говорится в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

В конце апреля 2019 года НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019 году с 20,6 млрд до 21,2 млрд долларов.