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НБУ ожидает соглашение с МВФ в начале следующего года

Новости » Экономика     12.12.2019 - 14:29
НБУ ожидает соглашение с МВФ в начале следующего года
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Совет директоров МВФ сможет одобрить программу только в следующем году

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в начале 2020 года. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава НБУ, внутренний график МВФ так построен, что программа не сможет быть одобрена в 2019 году. Поэтому НБУ ожидает, что решение будет принято в первом квартале 2020 года.

Напомним, 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом в 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

Отметим, в конце октября глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина подпишет соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) до конца 2019 года. При этом прогноз НБУ по размеру международных резервов Украины предусматривал получение первого транша от МВФ в 2019 году.

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