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МВФ ухудшил прогноз численности населения Украины до 2024 года

Новости » Общество    18.10.2019 - 12:10
МВФ ухудшил прогноз численности населения Украины до 2024 года
Фото: улица в Киеве (РБК-Україна0

До конца 2024 года население сократится на 1 млн человек

Международный валютный фонд обновил прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзора МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По оценкам МВФ, население Украины на конец 2018 года составляло 42,037 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Прогноз МВФ

МВФ ухудшил прогноз численности населения Украины до 2024 года

Прогноз немного ухудшен по сравнению с апрелем 2019 года, когда МВФ ожидал сокращения населения Украины в 2024 году до 41,047 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, численность наличного населения Украины в течение января-июля 2019 года уменьшилась на 162,9 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность имеющегося населения в Украине на 1 августа 2019 года составляла 41990,3 тысяч человек. Таким образом, за июль население сократилось на 19,8 тыс. человек.

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