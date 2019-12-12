ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ очікує угоду з МВФ на початку наступного року

Новини » Економіка     12.12.2019 - 14:29
НБУ очікує угоду з МВФ на початку наступного року

Рада директорів МВФ зможе схвалити програму тільки у наступного році

Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна зможе отримати схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на початку 2020 року. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив глава НБУ, внутрішній графік МВФ так побудований, що програма не зможе бути схвалена в 2019 році. Тому НБУ очікує, що рішення буде прийнято в першому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, 8 грудня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Відзначимо, в кінці жовтня глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна підпише угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця 2019 року. При цьому прогноз НБУ за розміром міжнародних резервів України передбачав отримання першого траншу від МВФ в 2019 році.

Голава НБУ назвав причини стрімкого зміцнення гривні НБУ різко знизив облікову ставку
Новини України МВФНаціональний банк УкраїниКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся