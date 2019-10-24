Глава НБУ назвал сроки подписания соглашения с МВФ

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Украина договорится с МВФ, считает Смолий

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина подпишет соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) до конца 2019 года. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава НБУ, это будет соглашение по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

"Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с Фондом до конца 2019 года. Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам", - сказал Смолий.

При этом он отметил, что НБУ рассчитывает получить один транш МВФ в этом году.

Напомним, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон 18 октября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину в течение следующих нескольких недель.

Отметим, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в НБУ надеются подписать меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины до конца 2019 года.