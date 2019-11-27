НБУ ожидает месседжей от МВФ на следующей неделе

Международный валютный фонд (МВФ) может сообщить новости о новой программе с Украиной на следующей неделе. Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сказал на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Смолий напомнил, миссия МВФ закончила работу в Киеве на прошлой неделе, а сейчас в Вашингтоне продолжаются консультации. Но в пятницу в Соединенных Штатах выходной из-за Дня благодарения.

"Поэтому мы ожидаем какие-то месседжи следующей неделе", - сказал.

"Переговоры у нас продолжаются, и мы надеемся на успешное завершение этой процедуры", - добавил глава НБУ.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренности на рабочем уровне о новой программе Международным валютным фондом (МВФ). Он ожидает прогресса уже в этом году.

Ранее директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.