НБУ очікує меседжів від МВФ на наступному тижні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) може повідомити новини щодо нової програми з Україною на наступному тижні. Про це голова Національного банку України Яків Смолій сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Смолій нагадав, місія МВФ закінчила роботу в Києві на минулому тижні, а зараз у Вашингтоні продовжуються консультації. Але у п'ятницю у Сполучених Штатах вихідний через День подяки.

"Тому ми очікуємо на якісь меседжі наступному тижні", - сказав.

"Переговори у нас продовжуються, і ми сподіваємося на успішне завершення цієї процедури", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Він очікує прогресу вже в цьому році.

Раніше директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.